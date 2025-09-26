Rutte: ‘impossibile abbattere droni da 1000 euro con missili da un milione’

“È impossibile abbattere droni che costano mille o duemila dollari con missili che costano, forse, mezzo milione o un milione”

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha commentato i recenti incidenti in Europa che coinvolgono presunti droni russi nei podcast di Bloomberg. Ha sottolineato che l’esercito ha regole e autorità per rispondere alle violazioni dello spazio aereo. Tuttavia, usare missili costosi contro droni economici non è razionale.

“Diciamolo chiaramente, ci siamo allenati e preparati per questo tipo di situazioni, e i nostri piloti da combattimento sanno esattamente cosa fare. Da 50 anni, a partire dai tempi sovietici fino alla situazione attuale con la Russia, abbiamo già affrontato incursioni simili,” ha detto.

Rutte ha anche affermato che la risposta dell’alleanza è “calma e misurata.” Ha osservato che le “intrusioni” dei UAV sono state intercettate dagli F-35 olandesi. “Abbiamo le forze armate migliori al mondo. Siamo l’alleanza militare più forte nella storia mondiale,” ha osservato, aggiungendo che ulteriori valutazioni delle minacce dovrebbero rimanere di competenza militare.

Il 10 settembre, la Polonia ha accusato la Russia di aver violato il suo spazio aereo, ma Varsavia non ha fornito prove. Anche l’Estonia ha denunciato una violazione del suo spazio aereo da parte di tre caccia russi MiG-31. Secondo loro, gli aerei non avevano piano di volo, nessuna comunicazione con i controllori del traffico aereo e i transponder erano spenti.

https://t.me/ukraine_watch/48328