Il canale con abbonamento premium per i ‘migranti’ che vogliono arrivare in Europa

di Francesca Galici – I trafficanti di uomini e tutto l’apparato che ruota attorno alle migrazioni irregolari trovano sempre nuovi modi per guadagnare ma quanto emerso da uno dei canali ben noti a Il Giornale va oltre ogni previsione. Il più seguito gruppo social dedicato a chi cerca di passare illegalmente il Mediterraneo, dove vengono anche fornite puntuali informazioni sulla presenza e posizione delle navi Ong, quando queste si posizionano davanti alle coste nordafricane, ha escogitato un abbonamento vero e proprio dedicato a chi cerca “i consigli più avanzati, le check-list e le indicazioni esclusive”.

L’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese che, però, come nelle migliori promozioni che si rispettano, attualmente è scontato a 2,49 euro: “Abbonandoti ti unisci a una community privata di persone motivate come te”. Chi lo sa per quanto si potrà usufruire dello sconto del 50% sulla tariffa piena, visto che si tratta di una “offerta limitata”, pertanto è prevedibile una “corsa” all’abbonamento.

Questo abbonamento permette l’ingresso nel gruppo speciale “per gli abbonati”, dove si trovano le informazioni migliori per attraversare il mare in modo illegale. Il gruppo è di recente apertura, per il momento non contiene informazioni particolari, e sembra che vada a sostituire il gruppo WhatsApp aperto qualche anno fa, dove il Giornale era infiltrato, e dove si trovavano informazioni molto dettagliate.

Il canale conta oltre 360mila iscritti, un numero enorme che include sia i migranti che ancora si trovano dall’altra parte del Mediterraneo e sia quelli che già hanno passato il mare e che, per la maggior parte, si trovano in Italia. È possibile leggerne di rado i commenti, a dire il vero non sempre entusiasti, in risposta a chi smania per passare il mare. Ma al di là del paradosso di un abbonamento come questo dedicato agli immigrati irregolari, quel che emerge è una struttura solida, organizzata e in continua evoluzione, che opera in clandestinità ma nemmeno troppo.

Oltre 300mila persone seguono i suoi consigli, si scambiano opinioni sulle partenze e si informano attraverso questi canali con l’unico obiettivo di arrivare in Italia e, quindi, in Europa, dove ci si sta organizzazione per uniformare le procedure ma la percezione è che dall’altra parte del Mediterraneo vadano più veloci.

