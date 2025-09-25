Ucraina, Zelensky: “elezioni dopo cessate il fuoco”

Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un’intervista a Barak Ravid, nel programma ‘The Axios Show’, che non intende guidare il Paese in tempo di pace. Zelensky ha anche promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco.

Alla domanda se considererebbe concluso il suo incarico una volta finita la guerra, Zelensky ha risposto che sarebbe “pronto” a dimettersi. “Il mio obiettivo è porre fine alla guerra”, non continuare a candidarmi, ha affermato il leader ucraino. ANSA

