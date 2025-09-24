UE, prestiti a Kiev fino a 130 miliardi con uso di asset russi

Ursula von der Leyen e Zelensky

Il ‘prestito di riparazione’ per l’Ucraina allo studio dell’Ue con l’uso degli attivi della banca centrale russa immobilizzati potrà valere fino a un massimo di 130 miliardi di euro. E’ quanto apprende l’ANSA da diverse fonti vicine all’operazione.

Il ‘reparation loan’ sarà basato sulla parte degli asset russi in Ue attualmente non già investiti in titoli, che da quanto trapela vale ora circa 175 miliardi di euro. A questi andranno tolti i fondi dei prestiti Era. L’importo finale sarà comunque definito sulla base della valutazione del Fondo Monetario Internazionale sul fabbisogno finanziario dell’Ucraina nel 2026 e 2027. ANSA

