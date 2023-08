Firenze, gira in strada nudo e semina il panico

Firenze – Ieri mattina intorno a mezzogiorno e trenta le volanti sono intervenute tra via di Novoli e via Baracca per diverse segnalazioni al 112 relative a un uomo che girava completamente nudo in strada. Il protagonista della vicenda, secondo i primi riscontri un giovane ventenne di probabili origini senegalesi, si sarebbe reso responsabile di una serie di comportamenti molesti sfociati anche in diversi reati messi a segno in rapida sequenza.

Avrebbe infatti infranto il lunotto posteriore di un’auto, importunato i clienti di un bar, all’altezza dell’incrocio con via Carissimi, e infine portato via un pacco a due corrieri Amazon ferendoli entrambi con un oggetto tagliente (probabilmente un coccio di bottiglia). Il giovane è stato intercettato e bloccato dagli agenti in via Toscanini. Intervenuto anche il 118 che dopo averlo coperto, lo ha trasportato in ospedale per le valutazioni del caso.

www.iltirreno.it