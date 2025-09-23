Covid e influenza, Rocca: ‘in Lazio pronta campagna vaccinale’

Nel Lazio partirà dal primo ottobre la nuova campagna vaccinale contro il Covid e l’influenza. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Francesco Rocca, in occasione dell’evento per il ventennale dell’Ares 118, tenutosi al centro WeGil di Trastevere a Roma.
«È in arrivo la circolare del Ministero, ma per noi tutto procede secondo i nostri piani vaccinali», ha dichiarato Rocca, sottolineando che la direzione regionale ha già fornito indicazioni operative.
Il presidente ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia: «Vaccinarsi non è solo una protezione individuale ma un gesto di responsabilità verso gli altri».
La priorità verrà data alle persone fragili, per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata. Come negli anni precedenti, la Regione conferma l’avvio delle somministrazioni nei primi giorni di ottobre.
