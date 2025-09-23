Covid e influenza, Rocca: ‘in Lazio pronta campagna vaccinale’

ImolaOggiSanità e Salute, Argomenti, News 2025

Francesco Rocca

Nel Lazio partirà dal primo ottobre la nuova campagna vaccinale contro il Covid e l’influenza. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Francesco Rocca, in occasione dell’evento per il ventennale dell’Ares 118, tenutosi al centro WeGil di Trastevere a Roma.

«È in arrivo la circolare del Ministero, ma per noi tutto procede secondo i nostri piani vaccinali», ha dichiarato Rocca, sottolineando che la direzione regionale ha già fornito indicazioni operative.

Il presidente ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia: «Vaccinarsi non è solo una protezione individuale ma un gesto di responsabilità verso gli altri».

La priorità verrà data alle persone fragili, per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata. Come negli anni precedenti, la Regione conferma l’avvio delle somministrazioni nei primi giorni di ottobre.
www.rainews.it

PIAZZA LIBERTA’, testimonianza della prof.ssa Aidi Pasian danneggiata da vaccino

Articoli correlati

Schillaci vaccino covid

Vaccino Covid, nuova circolare ministero Salute “elaborata su evidenze scientifiche Oms”

Vaccinazioni

Usa, commissione Cdc cancella raccomandazione dei vaccini Covid

vaccino influenza

Influenza, Aifa approva 11 vaccini. Ministero: campagne vaccinali da inizio ottobre

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *