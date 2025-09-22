Polonia, proteste contro supporto militare in Ucraina

Una protesta contro il coinvolgimento della Polonia in azioni militari in Ucraina si è svolta nel centro di Varsavia. L’evento si tiene sotto lo slogan “No all’invio di polacchi ai fronti di guerre straniere.” È stato organizzato dal partito Confederazione della Corona Polacca.
Diverse centinaia di persone si sono radunate in Piazza Roman Dmowski con bandiere nazionali chiedondo la fine del supporto militare all’Ucraina e criticano le autorità per aver trascinato la Polonia nel conflitto.
