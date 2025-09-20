Usa, commissione Cdc cancella raccomandazione dei vaccini Covid

Come dalle premesse la Commissione consultiva dei Cdc ha votato all’unanimità di eliminare le raccomandazioni agli americani di vaccinarsi contro il Covid consigliando invece a tutti di adottare “decisione individuali” in materia. I membri della Commissione erano stati scelti personalmente dal ministro della Salute Robert Kennedy Jr, un noto anti-vax.

La decisione dell’Advisory Committee on Immunization Practices deve essere avallata dal direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention. Quanto agli anziani oltre i 65 anni, dovranno decidere anche loro individualmente o sentire il parere del proprio medico. tgcom24.mediaset.it

Conflitti di interesse, Kennedy licenzia 17 “esperti di vaccini”

