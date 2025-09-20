Salvini, controlli medici: annullati oggi tutti gli impegni pubblici

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

Matteo salvini

Annullati gli impegni pubblici del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini previsti per oggi, sabato 20 settembre

Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici. È confermata la presenza di domani a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe resi necessari per un problema di calcoli renali.

Oggi nell’agenda di Salvini figuravano due appuntamenti: alle 11.30 era atteso a Nogara, nel Veronese, al 50esimo anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, e alle 19 a Pontida, nelle valli della Bergamasca, per il tradizionale intervento alla manifestazione della Lega giovani che ogni anno precede il raduno della Lega, previsto domattina.
www.today.it

Articoli correlati

Carlo Nordio

Caso Salvini, Nordio: “Nei Paesi civili non si impugnano le assoluzioni. Rimedieremo”

Matteo Piantedosi

Open Arms, Piantedosi: “Vicino a Salvini, rivendico quell’azione”

Salvini rinviato a giudizio

Open Arms, la: procura di Palermo impugna l’assoluzione di Salvini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *