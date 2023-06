Mattarella: “i valori della Carta continuano a guidarci”. Davvero, Presidente?

Mattarella: “i valori della Costituzione continuano a guidarci.”

Davvero, Presidente?

di Matteo Brandi – Intende il lavoro? No, quello è sottoposto alla disoccupazione strutturale che ci impongono i trattati europei e comunque non possiamo fare politiche di piena occupazione senza la nostra banca centrale. E poi dal mare arriva già manovalanza gratis!

Intende la sovranità popolare? No, quella è brutta e cattiva, una roba da medioevo, molto meglio dare il beneplacito a governi tecnici e politiche diametralmente opposte al volere del popolo, che tanto non c’entra nulla con la democrazia.

Intende il ripudio della guerra? No, la guerra è pace, lo sanno tutti, per questo stiamo inviando armi all’Ucraina ponendoci in prima linea in una guerra non nostra. D’altronde il ripudio è una forma di amore più sofisticata.

Intende il risparmio privato? No, quello è un problema perché gli italiani dovrebbero indebitarsi un po’ di più come fanno le nazioni più civili, quelle frugali. Probabilmente il mercato interno deve essere smantellato del tutto per funzionare.

Intende l’eliminazione delle disegueglianze sociali? No, quelle vanno benissimo, anzi, possiamo salvare il mondo impedendo ai luridi poveracci di andare al lavoro in macchina e seguendo gli umili consigli dei filantropi multimiliardari.

Intende la salute? No, quella è una roba per ricchi: se hai i soldi vai in una clinica privata, altrimenti ti metti in fila negli ospedali pubblici che stiamo smantellando e trasformando in aziende. Moderni, sani e inclusivi, come il Green Pass.

Intende la difesa della patria? No, per carità, non si nomini quella parola fascista e retrograda. Il tricolore va bene solo se sventola accanto al drappo europeo, altrimenti è un simbolo di odio e di pericoloso nazionalismo.

Intende la libertà di parola? No, quella andrebbe limitata e cancellata del tutto. Per fortuna il mondo libero sta già adottando le misure necessarie contro quei cittadini che non si accontentano dei professionisti dell’informazione.

Insomma, Presidente, quando parla di “valori della Costituzione” a cosa si riferisce?

Ah, mi scusi, stanno suonando l’Inno alla Gioia e lei sta sull’attenti con gli occhi lucidi.

Non si preoccupi, mi risponderà un’altra volta.

Matteo Brandi