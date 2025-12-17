Caso Open Arms, Cassazione: “Confermare assoluzione per Salvini”

Il caso Open Arms pare avviato alla sua definitiva conclusione

La Procura generale di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare l’assoluzione del ministro dei trasporti Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio perché il fatto non sussiste. La vicenda risale al 2019, quando il vicepremier ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno e ha negato per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti presenti a bordo della nave dell’Ong spagnola.

La Procura generale, nel corso della requisitoria, si è anche riportata alla memoria depositata nella scorse settimane in cui si affermava che il ricorso dei pm palermitani “non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria”.

“Per noi il ricorso per saltum della Procura di Palermo è totalmente inammissibile”, ha

dichiarato oggi l’avvocato Giulia Bongiorno, difensore del leader della Lega, al suo arrivo in Cassazione. Il ricorso presentato dai magistrati permette di “saltare” l’appello è arrivare direttamente al terzo grado di giudizio.

