‘Trump blocca aiuti militari a Taiwan’

Trump e Xi

Il presidente americano Donald Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan questa estate, mentre cerca di negoziare un accordo commerciale e un possibile vertice con il leader cinese Xi Jinping: lo rivela il Washington Post, poche ore prima dell’annunciata telefonata tra i due presidenti.

La decisione, che potrebbe ancora essere ribaltata, rappresenta un’inversione di rotta nella politica statunitense nei confronti dell’isola autogovernata che la Cina rivendica come proprio territorio, hanno affermato le fonti del quotidiano Usa.

Due persone a conoscenza del dossier hanno dichiarato che il pacchetto valeva più di 400 milioni di dollari e sarebbe stato “più letale” rispetto ai precedenti aiuti concessi a Taiwan, includendo munizioni e droni autonomi. In un comunicato, un funzionario della Casa Bianca ha affermato che la decisione sul pacchetto di aiuti non è stata ancora finalizzata.
ANSA – File image/AP

