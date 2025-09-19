Milano, borseggio davanti agli agenti: arrestata cilena

Milano polizia locale

Ruba il portafogli a un passeggero della metro gialla ma lo fa davanti agli agenti in borghese della polizia locale, che la fermano

La protagonista è una donna cilena di 30 anni. È stata arrestata con l’accusa di furto aggravato. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, sulla banchina della fermata metro della Stazione Centrale, a Milano. Stava cercando di far perdere le proprie tracce dopo che pochi istanti prima aveva borseggiato il portafogli a un passeggero sul treno.
Il furto in metro

Gli agenti la stavano pedinando già da alcuni minuti. L’avevano notata passeggiare in modo sospetto, probabilmente in cerca della vittima ‘perfetta’. Quando l’ha individuata, è salita sul treno, le ha preso il portafogli, ed è scesa immediatamente.

Una volta recuperato il portafogli, gli agenti hanno rintracciato il proprietario che esporto querela contro la donna.https://www.milanotoday.it

