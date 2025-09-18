“Ti taglio la testa”, iraniano tenta di strozzare la compagna italiana: arrestato

Prima le minacce, poi le botte e ancora altre violenze e aggressioni. Una di queste liti, avviene davanti ad altri testimoni in un ristorante a Milano

MILANO – Il compagno, imprenditore iraniano di 52 anni, cerca di strozzare la vittima, italiana, avvocata penalista, che aveva sempre deciso di ritirare le denunce, fino a qualche mese fa. L’ultimo episodio, quello che ha fatto scattare la querela, risale a luglio 2025 durante un soggiorno a Dubai: l’uomo preso da un raptus di rabbia spacca il cellulare della partner, le morde “il dito della mano sinistra tentando poi di romperlo con le mani”, come denunciato dalla donna, e infine la prende a pugni rompendole la mandibola in più punti. E poi le minacce: “Ti taglio la testa e la mando a tua madre”.

La donna aveva sempre ritirato le denunce

Ora, il 52enne si trova agli arresti domiciliari per maltrattamenti e lesioni, con l’aggravante di essere stato sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. Una storia di violenza che ha come contesto il quadrilatero della moda di Milano, protagonisti due professionisti affermati, lui facoltoso imprenditore, lei avvocata penalista, che si occupa anche di casi come questi, di violenza sulle donne. Come scrive il Corriere della Sera, la vittima aveva sempre ritrattato e ridimensionato la gravità degli episodi.

“Passata l’emotività, cerco sempre di analizzare la situazione in maniera razionale e ho capito che al netto di un comportamento socialmente riprovevole da parte del mio compagno, la scelta di non lasciarlo è stata solo mia – si giustificava la donna davanti agli operatori -. Lui è una persona molto sola che ho cercato di aiutare con amore ma a volte bisogna accettare che l’amore non è abbastanza”.

“L’abuso di alcol e cocaina”

Alla base delle brutali aggressioni, secondo la denuncia della vittima, “abuso di alcol e cocaina”. Alla fine a far scattare l’arresto è stato il timore che il compagno “possa arrivare a compiere un gesto estremo nei miei confronti” e la “paura concreta che lui possa fare del male a me e ai miei figli”.

Le accuse

L’uomo è accusato di diversi episodi di violenza tra l’agosto 2022 e il luglio di quest’anno, con l’aggravante di essere stato sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. Oltre a insulti, schiaffi e minacce, la professionista ha anche denunciato di aver subito una “frattura chiusa dello sterno” e, il 29 luglio 2025, a Dubai, “la rottura della mandibola”.

