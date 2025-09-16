Vigevano, 4 minorenni su auto rubata fuggono all’alt della polizia e si schiantano

ImolaOggi CRONACA, News 2025

A bordo di un’auto rubata non si sono fermati all’alt della polizia, finendo per schiantarsi contro una recinzione

Protagonisti del tentativo di fuga e dell’incidente, avvenuto verso le 2 della scorsa notte in una via di Vigevano, in provincia di Pavia, sono stati quattro minorenni: tre ragazzi, due di 15 e uno di 17 anni, e una 16enne.
La vettura sulla quale viaggiavano è finita contro altre auto parcheggiate nella zona, ha danneggiato la volante del commissariato e ha concluso la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla strada.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano: le loro condizioni non sono gravi.
Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.
ANSA – vdeo “l’informatore vigevanese”

