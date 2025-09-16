“Mira impeccabile”, commento agghiacciante sull’omicidio Kirk: medico sospeso

Un commento a un post sull’omicidio dell’influencer MAGA Charlie Kirk gli è costato il visto statunitense, la sospensione dal suo lavoro di neurochirurgo e una procedura disciplinare da parte delle associazioni mediche a cui è iscritto associazioni mediche a cui è iscritto. È successo a Ricardo Barbosa, medico che lavorava in una clinica nella capitale dello Stato di Pernambuco, e che ha visto la sua vita cambiare da un momento all’altro.

Il vice segretario di Stato Usa Christopher Landau aveva già annunciato il procedimento sabato, con un post su X. Landau aveva dichiarato di aver ordinato al capo degli affari consolari di revocare il visto qualora il medico ne avesse avuto uno, e di inserire un «avviso» affinché il documento non gli sia mai concesso.

Al post pubblicato da Barbosa sulla morte di Kirk, il medico ha aggiunto il commento: «Un saluto a questo compagno dalla mira impeccabile. Colonna cervicale», riferendosi al 22enne Tyler Robinson. Lindau aveva definito il post «agghiacciante». «Si tratta di un neochirurgo brasiliano.

Non solo elogia l’assassino di Charlie Kirk per la sua ‘precisione impeccabile’, ma poi con meticolosità chirurgica specifica “colonna cervicale”» ha dichiarato.

Il messaggio era stato poi condiviso su X dal leader del Partito liberale (conservatori) nella Camera dei Consiglieri di Recife, Thiago Medina, ottenendo grande risonanza sui social network. Barbosa ha dichiarato all Cnn che il commento non riflette la sua opinione. «Si tratta di un’affermazione infelice, fuori contesto e diffusa da persone estranee alla mia cerchia», ha indicato, chiedendo «scusa alla famiglia in lutto».

