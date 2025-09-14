Roma, tre bambini stranieri massacrano coetaneo alla festa di compleanno

ImolaOggiCRONACA, News 2025

festa di comopleanno

Durante una festa di compleanno in un parco del quartiere Fidene di Roma, un ragazzino, il festeggiato, è stato prima preso di mira con insulti, poi brutalmente aggredito con un bastone da alcuni ragazzini. Il ragazzo, minorenne, secondo quanto apprende LaPresse, ha riportato gravi ferite al viso, tanto da dover essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì ed è stato denunciato dai comitati di quartiere.

La polizia del Distretto di Fidene, ha individuato e denunciato tre bambini, di 7, 9 e 11 anni, di origine straniera, presenti al parco con le rispettive famiglie. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, sono ancora in corso per chiarire ulteriori responsabilità. L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza giovanile denunciato dai residenti della zona.
www.liberoquotidiano.it

Articoli correlati

polizia Milano

Operazione anti-maranza: 111 arresti tra tra Milano e hinterland

Algeria, 7 'migranti' minorenni rubano una barca

Algeria, 7 ‘migranti’ minorenni rubano una barca e arrivano a Ibiza

metro Milano polizia

Milano, donna aggredita e rapinata: arrestato 17enne marocchino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *