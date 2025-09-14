Fbi, Tyler Robinson stava con un partner transgender

Emergono nuovi retroscena a proposito del presunto killer di Charlie Kirk, l’attivista di destra e direttore esecutivo di “Turning Point Usa” (Tpusa) morto dopo essere stato gravemente ferito mentre partecipava ad un evento alla Utah Valley University.

Tyler Robinson, il 22enne fermato dalla polizia, viveva con un partner transgender: lo hanno riferito a Fox News Digital alti funzionari dell’Fbi. Le fonti hanno confermato che il giovane, 22 anni, aveva una “relazione sentimentale” con una persona non nominata, un uomo in transizione verso il sesso femminile, e che condividevano un appartamento a Saint George, proprio nello Utah. Secondo quanto emerso lo stesso partner di Robinson sta collaborando pienamente alle indagini. Tra le sue teorie, va ricordato, Kirk aveva manifestato anche posizioni anti transgender.

Il materiale in possesso dell’Fbi

Sempre un funzionario dell’Fbi ha riferito a Fox News che il partner di Robinson si è già dimostrato “estremamente collaborativo”, confermando allo stesso che “non avesse idea” che il 22enne stesse presumibilmente pianificando di assassinare Charlie Kirk. La persona in questione non è accusata di alcuna attività criminale in relazione all’attentato.

Tra l’altro, proprio le fonti del Bureau hanno raccontato di essere in possesso di messaggi di testo e di altre comunicazioni tra Robinson ed il suo partner che hanno aiutato l’Fbi ad individuare il presunto killer. Gli agenti federali hanno già acquisito materiale prelevandolo dal loro appartamento, tra cui alcuni computer, già spediti a Quantico per effettuarne l’analisi.

Le ultime parole di Kirk

In tutto ciò è emerso anche che proprio pochi istanti prima che un proiettile colpisse mortalmente Kirk, un membro del pubblico nel campus dell’università dello Utah gli avesse chiesto se sapesse “quanti americani transgender sono stati autori di stragi negli ultimi 10 anni” e lui aveva risposto “troppi”. E ancora: “Sa quanti stragisti ci sono stati in America negli ultimi 10 anni?, aveva sottolineato ancora l’interlocutore. “Contando o non la violenza delle gang?”, aveva replicato Kirk, prima di venire colpito mortalmente.

