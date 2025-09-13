Il dr. Di Giulio ha parlato della morìa di bestiame nella costa est dell’Africa

PIAZZA LIBERTA’, replica della puntata del 16 luglio 2022 – Armando Manocchia accompagna gli spettatori di Byoblu in un viaggio nel tempo, dall’armistizio ai giorni nostri per cercare di capire come è cambiato, come sta cambiando e come cambierà il nostro Paese. Resteremo una colonia americana oppure no?

Tanti i temi sul tavolo, come sempre affrontati, senza la opprimente cappa del politicamente corretto, dagli ospiti della serata: l’attore David Gramiccioli, Giuseppe Di Giulio (veterinario) e lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Se è vero che la storia non si può fare senza rompere il monopolio della forza, cosa succederà alla nostra cara, vecchia Italia?

David Gramiccioli ha presentato la grande manifestazione di popolo che si è tenuta a Roma il giorno 8 settembre 2022.

Il dr. Di Giulio ha parlato della morìa di bestiame nella costa est dell’Africa.

Il prof. Meluzzi ha commentato alcune soluzioni per uscire dall’icubo in cui siamo entrati, tra Covid, autoritarismo e sopraffazione.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia.

