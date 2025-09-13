Aggressione sessuale nel Bresciano, indiano arrestato ed espulso

In via Morelli a Pralboino, una donna è riuscita a fuggire da un’aggressione sessuale e a chiamare i carabinieri, che hanno arrestato il responsabile

L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, quando la vittima stava portando a spasso il cane e si è trovata di fronte un 26enne di origine indiana, irregolare in Italia, che ha iniziato a palpeggiarla. La donna ha avuto la prontezza di reagire, riuscendo a divincolarsi e a mettersi in salvo. Ha subito contattato il 112 e i carabinieri di Manerbio sono intervenuti rapidamente, bloccando l’uomo nelle immediate vicinanze.

Il 26enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Oltre al procedimento penale, per lui scatteranno le procedure di espulsione: verrà accompagnato in aeroporto e rimpatriato nel suo paese di origine.

