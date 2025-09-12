Schianto mentre fuggono dalla polizia, arrestato albanese alla guida

Schianto mentre fuggono dalla polizia, arrestato albanese alla guida

BOLOGNA, 12 SET – È stato arrestato per omicidio stradale e denunciato per resistenza e ricettazione il giovane di 19 anni di origine albanese che era al volante dell’Audi rubata che, questa mattina, si è schiantata in via Murri a Bologna. La polizia stava inseguendo la vettura che, dopo una corsa ad alta velocità, si è schiantata contro un palo a lato della strada.

Risulta, dai primi accertamenti, che il giovane al volante non avesse la patente, accanto a lui l’amico di 18 anni, suo connazionale, che è deceduto nell’impatto. (ANSA)

