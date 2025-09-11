UE: un altro miliardo di euro all’Ucraina, 170 in tutto

BRUXELLES, 11 SET – La Commissione europea ha erogato l’ottava tranche del suo prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria (Amf o Mfa in inglese) all’Ucraina, del valore di 1 miliardo di euro, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Ue come principale donatore dell’Ucraina dall’inizio della guerra di aggressione della Russia, con un sostegno complessivo pari a oltre 170 miliardi di euro.

In totale, l’Amf ammonta a 18,1 miliardi di euro e rappresenta il contributo dell’Ue all’iniziativa di prestiti straordinari per l’accelerazione delle entrate (Era) guidata dal G7, che mira collettivamente a fornire circa 45 miliardi di euro di sostegno finanziario all’Ucraina.

Con questo ultimo pagamento, il sostegno totale della Commissione all’Ucraina nell’ambito dell’Amf raggiunge i 10 miliardi di euro dall’inizio del 2025. Come annunciato ieri dalla presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la Commissione anticiperà 6 miliardi di euro del contributo dell’Ue all’iniziativa di prestiti Era. Ciò consentirà all’Ue di sostenere gli aumenti essenziali della spesa militare questo autunno, aiutando l’Ucraina a soddisfare le sue urgenti esigenze militari.

I prestiti Era dei partner del G7 e il prestito Amf dell’Ue vengono rimborsati utilizzando i proventi dei beni dello Stato russo immobilizzati nell’Ue. Il 25 agosto, il meccanismo di coordinamento dei prestiti all’Ucraina ha erogato un importo iniziale di 1,5 miliardi di euro di entrate straordinarie, sostenendo l’Ucraina nel regolamento dei prestiti Era. (ANSA)