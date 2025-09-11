Migranti, Meloni: ‘calo drastico degli sbarchi’

“Il calo drastico degli sbarchi e la sensibile diminuzione delle morti in marte è la prova che il fenomeno può essere governato” andando “oltre un approccio ideologico”, mettendo “al primo posto la legalità”, combattendo la “mafia del mare” e creando “un modello di sviluppo per affrontare le cause profonde della migrazione”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Coast Guard Global Summit 2025 in occasione del 160/esimo anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in corso al Centro congressi La Nuvola.

Il traffico di migranti e un’attività illegale, ha aggiunto, “tra le più redditizie al mondo, i rapporti Onu certificano che ha eguagliato il traffico droga”, una “intollerabile forma di schiavitù”, che nel 2024 ha portato alla morte di “9 mila persone”, che dobbiamo “combattere con ogni mezzo. Le alternative sono rassegnarci o agire” anche “immaginando insieme soluzione innovative”. (askanews)