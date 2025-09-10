Crosetto: “La Russia è in guerra ibrida anche con noi”

L’Italia “conferma l’offerta” fatta alla coalizione dei volenterosi a garanzia della sicurezza dell’Ucraina, “con i nostri caveat” che escludono una presenza militare sul terreno. Lo ha detto Guido Crosetto, dopo una riunione ministeriale E5 a Londra. Riunione in cui si è discusso anche di “guerra ibrida”.

“La Russia è in guerra anche con noi” sotto questo profilo, ha aggiunto il ministro della Difesa, evidenziando l’impegno italiano contro “gli attacchi hacker” e “la guerra all’informazione” imputati a Mosca: attacchi “alle nostre democrazie non diversi” da quelli militari di cui “vediamo evidenza ogni giorno contro l’Ucraina”.

Guterres: rischio reale che guerra si espanda oltre Ucraina

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato l’allarme sul “rischio reale” che la guerra in Ucraina si estenda oltre i confini del Paese, dopo che droni russi hanno invaso lo spazio aereo polacco. “L’incidente… sottolinea ancora una volta l’impatto regionale e il rischio reale di espansione di questo conflitto devastante”, ha affermato il suo portavoce Stephane Dujarric. tgcom24.mediaset.it