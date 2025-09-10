Como, violenza sessuale su 67enne: arrestato bengalese

La Polizia di Stato di Como ha arrestato un 27enne cittadino bengalese, regolare, per violenza sessuale

L’8 settembre, intorno alle 20.30, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 N.U.E, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como, sono intervenute in via Anzani a Como, prendendo contatti con la richiedente, la quale ha riferito agli agenti che mentre era ferma in auto con il finestrino abbassato, è stata improvvisamente avvicinata da un uomo che, allungando il braccio attraverso il finestrino aperto, l’ha palpeggiata causandole forte dolore.

La donna, di 67 anni, ha spiegato di essersi divincolata riuscendo a far allontanare l’aggressore, non perdendolo mai di vista. Infatti, con grande sangue freddo, è riuscita a fornire indicazioni utili agli agenti che lo hanno rintracciato in un bar della zona, portandolo in Questura.

Perquisito, il 27enne è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di cocaina; gli agenti hanno proceduto agli ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere i suoi precedenti in materia di immigrazione, reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione. A suo carico anche un provvedimento D.A.C.U.R. notificato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Como ed emesso dal Questore Marco Calì, in corso di validità.

L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di violenza sessuale: gli agenti hanno notiziato il Pubblico Ministero che ha disposto la traduzione del 27enne presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare tempestivamente ogni episodio di violenza o molestia, assicurando la massima attenzione ed intervento immediato a tutela delle vittime.

