Rozzano, 83enne malato scippato da 15enne straniero

Milano polizia locale

Ha scippato un anziano alla fermata del tram, strappandogli con violenza il borsello e approfittando della sua fragilità: la vittima è affetta da Alzheimer

È successo a Rozzano, alla fermata del 15. Secondo quanto ricostruito, un 15enne di origine sudamericana si sarebbe avvicinato al signore di 83 anni strappandogli il borsello. A quel punto l’anziano avrebbe provato anche a rincorrerlo, finendo a terra poco dopo e venendo soccorso da alcune persone presenti.

Individuato il colpevole

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale individuando il ragazzino e denunciandolo. Il borsello è stato restituito all’83enne. Il giovane dovrà rispondere di furto con strappo pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima.
www.milanotoday.it

