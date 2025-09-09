Calabria, Lucano dichiarato incandidabile

mimmo lucano

Mimmo Lucano, al momento, non potrà presentarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria

A decidere di depennare dalle liste di Avs l’europarlamentare e sindaco di Riace le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Costanza, che lo hanno dichiarato incandidabile. A pesare la legge Severino, quindi la condanna a 18 mesi per falso nel processo ‘Xenia’.

“Io non ho intenzione di fare polemiche, o dichiarazioni per alimentare discussioni. Però mi sembra che ci sia come un filo conduttore che parte dalla questione penale, arriva alla decadenza da sindaco, e da ultimo arriva fino alla mia esclusione dalle liste. C’è una regia politica dietro questa cosa”, così Mimmo Lucano, interpellato dall’Adnkronos.

I legali di Lucano hanno presentato ricorso alle Corti d’appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendone il reinserimento nella lista. ADNKRONOS

