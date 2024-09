Malore in ufficio, Debora muore a 52 anni

È morta a 52 anni Debora Della Ricca. La donna, madre di due figlie, si è spenta sabato 14 settembre al Santa Maria della Misericordia di Udine dopo tre giorni di agonia

La 52enne, originaria di Pavia di Udine, aveva accusato un malore mente si trovava in ufficio mercoledì scorso. Lavorava come segretaria presso lo studio Paviotti in viale Duodo. Non sono servite le cure ricevute in ospedale dove era stata immediatamente ricoverata.

Sentito il cordoglio per questa improvvisa scomparsa da parte di amici e conoscenti che la descrivono come una donna forte e decisa, allegra e piena di energia. Lascia gli anziani genitori e un fratello, due figlie Rebecca e Vanessa e il nuovo compagno con cui viveva da alcuni altri in centro a Udine.

www.udinetoday.it