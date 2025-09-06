La resa incondizionata dell’UE. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 6 settembre 2025

La resa incondizionata dell’UE

Nino Galloni, economista;

Stefano Vernole, Centro Studi Eurasia Mediterraneo;

Guido De Simone, Centro studi Polis Etica.

Accettando i dazi Usa al 15%, la Ue si è impegnata non soltanto all’acquisto di uno scadente e costoso gas naturale liquido che ha fatto salire alle stelle il prezzo dell’energia, ma anche ad ‘investire’ negli States senza nessuna contropartita.

E’ così che l’Unione Europea, come l’Italia a Cassibile, ha firmato la propria resa incondizionata agli Usa.

La crisi russo-ucraina parrebbe rientrare in un lento e complesso progetto di accerchiamento e di neutralizzazione dell’Europa che ha smascherato tutta la sua irrilevanza internazionale.

Mentre immaginava un’invasione di orde di bolscevichi invasori e predatori, potenzialmente è l’Ucraina il più pericoloso competitor economico della UE.

Una serie di eventi, per niente causali, culminati all’inizio di questo secolo in un susseguirsi di provocazioni sul confine orientale dell’Unione Europea da parte della NATO, non solo ha leso gravemente gli interessi strategici dei paesi membri dell’UE, ma ne ha praticamente compiuto l’accerchiamento e compromesso le capacità produttive, soprattutto con la smisurata crescita dei costi energetici.

