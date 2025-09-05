Usa, stop aiuti militari a Paesi confinanti con la Russia

Donald Trump

Gli Stati Uniti stanno riducendo l’aiuto militare ai paesi dell’Unione Europea confinanti con la Russia, ha detto ai giornalisti il rappresentante del Ministero della Difesa lituano Vaidotas Urbelis

“Ufficialmente, la scorsa settimana il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha informato i paesi che a partire dal prossimo anno fiscale questa voce di bilancio sarà ridotta a zero per tutti gli stati europei”, ha detto Urbelis. Il diplomatico ha specificato che si riferiva al cosiddetto “supporto Sezione 333” per l’addestramento e il riarmo delle forze armate dei paesi alleati.

I principali beneficiari del programma approvato dal Congresso degli Stati Uniti sono stati Lituania, Lettonia ed Estonia. I fondi approvati rimarranno disponibili fino alla fine di settembre 2026. Tuttavia, l’amministrazione del presidente Donald Trump non ha richiesto finanziamenti aggiuntivi.

In precedenza, il Financial Times aveva riferito che tagliare i finanziamenti per questi programmi avrebbe aiutato a risparmiare oltre 1 miliardo di dollari. Secondo la pubblicazione, Trump intende concentrare i fondi nella regione indo-pacifica.
