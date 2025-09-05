Bari, straniero defeca davanti alla stazione centrale

Il fatto riporta l’attenzione sul tema del decoro urbano e sulla gestione dell’accoglienza nel capoluogo pugliese
Momenti di forte imbarazzo questa mattina a Bari, all’ingresso della stazione centrale. Intorno alle 12.30 un migrante si è reso protagonista di un episodio spiacevole: davanti a decine di persone ha defecato sul marciapiede, sotto gli occhi increduli dei passanti.
L’episodio, subito fotografato da qualcuno presente sul posto, è finito in rete in pochi minuti. La didascalia che accompagna lo scatto è già diventata virale: «È la foto più eloquente per esprimere la gratitudine alla nostra accoglienza. Che degrado. Che vergogna».
L’immagine ha acceso un acceso dibattito sui social, con centinaia di commenti tra chi denuncia lo stato di abbandono e chi invita a non generalizzare sull’intera comunità migrante per il gesto di un singolo individuo.
