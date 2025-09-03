Roma, bombole da campeggio scoppiano presso insediamento abusivo

Esplosione a Roma. A provocare il boato – nella mattinata di martedì 2 settembre – sono state delle piccole bombole da campeggio. La deflagrazione si è verificata all’altezza di vicolo di Ponte Mammolo, sotto un ponte, a non molta distanza da un insediamento abusivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Roma Santa Maria del Soccorso.

I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Ai militari, invece, il compito di fare luce sulla vicenda. Al momento non sono stati registrati feriti.

