Roma, arriva la scure delle strade a 30 km/h

Oltre agli autovelox, le zone con limite di velocità a 30 chilometri all’ora: per chi vive a Roma il rientro dalle ferie e l’autunno si annunciano incandescenti, dopo la scelta da parte dell’assessorato alla Mobilità guidato da Eugenio Patané di imporre limiti di velocità stringenti in 52 strade, già individuate, della Capitale.

Dal conto è esclusa l’area Ztl del Centro storico, che tra novembre e dicembre vedrà entrare in vigore i nuovi limiti. Fra le vie già ufficialmente identificate (ne mancherebbero meno di una decina da confermare), praticamente tutti i municipi saranno coinvolti in questo nuovo piano del Campidoglio: nel Municipio II a venire integralmente ‘colpite’ dal limite del 30 all’ora sono via Reggio Calabria, via del Castro Laurenziano e via di Villa Ada, mentre nel IV i nuovi limiti entreranno in vigore su via Filippo Meda e via Recanati.

Nel Municipio V la scure dei 30 chilometri orari si abbatterà invece su via di Villa Serventi, via del Pigneto (all’altezza del civico 104, da circonvallazione Casilina a Via Castruccio Castracane), viale Agosta, via dei Gelsi, via delle Robinie, via Achille Vertunni. Anche il VII Municipio sarà oggetto di molte zone 30: viale dei Consoli, viale San Giovanni Bosco, via Giuseppe Salvioli, via Amantea, via Casignana, via Gasperina, via Genzano e piazza di Villa Fiorelli.

Due gli interventi invece nell'VIII Municipio, a via dell'Arcadia e a via Andrea Di Bonaiuto (dove è già in vigore il limite), mentre nel XII sono ben 7 le vie già interessate dalle nuove velocità massime: via Giacinto Carini, via Guido Guinizelli, Largo Alfredo Oriani, via Alessandro Crivelli, via Giovanni de Calvi, via Ludovica Albertoni e via Luigi Zambarelli. Nel Municipio XIII sottoposte ai 30 chilometri orari poi via della Cellulosa e via della Madonna del Riposo, nel XIV via Pietro Gasparri, piazza Giovenale, via Pietro Maffi e via Pasquale II. Infine, nel municipio XV il nuovo regolamento sarà in vigore su via San Godenzo.