Ricercato per omicidio in Brasile, arrestato a Parma

La polizia ha rintracciato e arrestato in un hotel di Parma un uomo ricercato per essere il mandante di un omicidio commesso in Brasile nel 2023 e indagato come autore di un altro omicidio commesso nel 2022.

A seguito di una segnalazione della sala operativa, una volante si è recata in un albergo della città e ha identificato un uomo di nazionalità brasiliana su cui pendeva un mandato d’arresto internazionale spiccato nel novembre del 2023. L’uomo risulta essere anche coinvolto nel traffico di droga nella regione brasiliana di Catalao. Ora si trova in carcere a Parma. tgcom24.mediaset.it