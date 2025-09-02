Marsiglia, accoltella diverse persone: uomo ucciso dalla polizia

Un uomo ha accoltellato diverse persone (almeno tre in modo grave) prima di essere ucciso dalla polizia nel centro di Marsiglia. Secondo Le Figaro, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno di un hotel. Tra l’assalitore, che non avrebbe pagato il soggiorno, e il personale dell’albergo sarebbe scoppiata una lite.

L’uomo, un cittadino tunisino sottoposto a sorveglianza giudiziaria, avrebbe aggredito quattro persone, tra le quali il direttore dell’hotel e un ospite, prima di uscire in strada e minacciare gli agenti della polizia di frontiera che lo hanno ucciso. tgcom24.mediaset.it

