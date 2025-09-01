Milano, straniero accoltellato da connazionali: è grave

Un ragazzo originario del Salvador è stato portato questa notte intorno alle 4 all’ospedale Niguarda di Milano con una profondissima ferita da taglio a un gluteo. Il giovane è in gravi condizioni soprattutto per l’emorragia ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto raccontato alle forze di polizia, il ragazzo stava tornando a casa quando in via Stefanardo da Vimercate, nella zona di Gorla, vicino al naviglio della Martesana, ha visto un gruppo di suoi connazionali, cinque o sei, che non conosceva, ma con cui si è messo a parlare.

Forse anche complice l’alcol la discussione ha iniziato a farsi animata e quando lui si è allontanato è stato ferito alla bassa zona lombare. Gli agenti del commissariato Turro, intervenuti sul posto insieme alla volante, stanno ora lavorando per accertare esattamente cosa sia successo e chi sia coinvolto.

