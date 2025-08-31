“Vaccini” Covid, Fda apre accesso a tutti ma solo con ricetta

Dopo aver posto limiti stringenti all’uso dei vaccini anti-covid, la Food and drug administration (Fda) americana fa un passo indietro

Pochi giorni fa, l’autorizzazione ai tre vaccini per il Covid-19 era stata ristretta agli anziani over 65 ed a categorie di malati, persone fragili e a particolare riochio di complicazioni.

Ora, il commissario della Fda, Marty Makary in un post sui social media, ha fatto sapere che “il 100% degli adulti del paese possono ancora avere il vaccino se lo desiderano”. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha aggiunto: “Noi crediamo nella scelta individuale e non ne limitiamo la disponibilità”.

Ma medici ed esperti sono scettici sulla reale possibilità di accesso: chi non ha 65 anni o una malattia dovrà in pratica convincere il proprio medico a scrivere una ricetta ‘ad hoc’, che richiede il prodotto per uso ‘non previsto’. Ma molti dottori sono conservatori in America e si riveleranno non disponibili a scrivere una prescrizione

. “Questa disponibilità teorica ha di fatto creato una barriera politica all’accesso e ha bloccato l’acquisto diretto dei vaccini che potevano venire somministrati direttamente nella farmacie a tutti”, ha osservato Jake Scott, specialista di malattie infettive della Stanford Health. (ANSA).