Macron: ‘Putin è un orco alle porte dell’Europa’

“Quando diciamo che c’è un orco alle porte dell’Europa, un’immagine che è stata adottata da molti, credo che descriva ciò che i georgiani, gli ucraini e molte altre nazioni sentono profondamente, vale a dire un uomo che ha deciso di muoversi verso una deriva autoritaria e autocratica e di guidare un imperialismo revisionista dei confini internazionali”.

Così il Presidente francese Macron.

Elysee – Fonte: Agenzia Vista