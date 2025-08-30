Haiti, minorenne il 50% dei membri di gruppi armati

La crisi umanitaria ad Haiti non conosce tregua e i minori ne sono le principali vittime

Lo ha detto la direttrice generale dell’Unicef, Catherine Russell, durante un dibattito pubblico al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Haiti. Nel 2024, riporta l’agenzia dell’Onu per l’infanzia in una nota, sono state verificate oltre 2mila gravi violazioni contro i bambini, con un aumento di quasi il 500% rispetto all’anno precedente

Nel primo trimestre del 2025 si è registrato un aumento del 25% nel tasso di violazioni rispetto al primo trimestre del 2024. Registrato un aumento di quasi il 700% dei casi di reclutamento e utilizzo di minori da parte delle bande armate, e un aumento del 54% delle uccisioni e delle mutilazioni. Si stima che attualmente i bambini rappresentino ben il 50% dei membri dei gruppi armati attivi oggi.  tgcom24.mediaset.it

