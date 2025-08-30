Giudice Usa vieta l’espulsione rapida dei detenuti

Nuova tegola giudiziaria su uno dei pilastri delle politiche di Trump, dopo quella sui dazi: un giudice federale ha vietato all’amministrazione Usa di effettuare espulsioni rapide di persone detenute (clandestini) lontano dal confine con il Messico, vanificando per ora la prassi delle deportazioni di massa.

In un parere di 48 pagine, la giudice Jia Cobb della Corte distrettuale per la capitale (nominata da Joe Biden) ha scritto che l’amministrazione Trump ha agito in modo sconsiderato nel frenetico tentativo di espellere rapidamente quante più persone possibile, violando probabilmente i diritti al giusto processo e rischiando detenzioni ingiuste. tgcom24.mediaset.it

