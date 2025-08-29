Spoleto, torna a casa e la trova svaligiata: muore 68enne

Tragedia a Spoleto. Giuseppe Capaldini, 68 anni, muore davanti alla moglie. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso

L’uomo, uscito di casa per una passeggiata insieme alla compagna, è stato colpito da un infarto quando è tornato e ha trovato la casa svaligiata e messa completamente a soqquadro. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. È successo martedì sera in zona Passo Parenzi, in via Norcia. A riportare la notizia Il Messaggero Umbria.

Indagini in corso per identificare i responsabili dell tragico furto. Al vaglio anche le telecamere della zona.
