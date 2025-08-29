Foligno: 11enne aggredita, derubata e filmata da branco di ragazzini

ImolaOggiCRONACA, News 2025

bullismo

Bambina vittima della ferocia del ‘branco’ composto da ragazzini e ragazzine: botte, schiaffi, prese al collo

Le violenze sono state riprese col cellulare e i video sono stari pubblicati sui social per continuare a schernirla. È successo a Foligno. La mamma della bimba, finita al Pronto Soccorso, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e ha raccontato l’aggressione che ha subito la figlia al Corriere dell’Umbria. I militari avrebbero già identificato alcuni degli aggressori, tutti sotto i 14 anni, e quindi non imputabili.

La bimba era uscita per una passeggiata in centro a Foligno. Secondo quanto raccontato dalla madre ha incontrato due coetanee in piazza San Domenico due coetanee che l’avrebbero convinta a spostarsi in una zona più isolata. Lì c’era un ragazzino che dopo un po’ ha scaraventato a terra la bambina. L’11enne avrebbe tentato di allontanarsi, ma le sarebbe stato preso il cellulare.

Non è finita. Una delle coetanee l’avrebbe presa per un braccio e trascinata in piazza Piermarini. Qui c’era il resto del branco – una decina tra bambini e bambine – che l’ha aggredita, sbattuta al muro, scaraventata a terra e strattonata. Un’aggressione filmata e postata poi sui social.
www.perugiatoday.it – foto repertorio

Articoli correlati

baby gang

Rapine violente a Firenze, arrestati tre 16enni

Ilaria Salis

Ilaria Salis, ispezione nel carcere minorile Beccaria

donna uccisa da minorenni rom

Travolta e uccisa a Milano, tre minori fuggiti in Piemonte: presi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *