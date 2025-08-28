Napoli, sanitari aderiscono allo sciopero della fame per Gaza

NAPOLI, 28 AGO – Medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – con i presidi ospedalieri Monaldi, Cotugno e Cto – hanno scelto di aderire alla giornata di digiuno contro la catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Gli operatori si sono mostrati con in mano un foglio recante la scritta ‘Digiuno contro il genocidio a Gaza’, esprimendo la loro vicinanza alle popolazioni civili colpite dal conflitto e ribadendo il valore universale della cura, della solidarietà e della vita.

“Il digiuno è un simbolo – spiega il direttore generale, Anna Iervolino – di condivisione del dolore e di vicinanza concreta a chi soffre, lotta per la vita e per quella dei propri cari in una condizione di privazione estrema. Il nostro non è solo un atto individuale, ma la manifestazione collettiva di donne e uomini che, dentro e fuori gli ospedali, scelgono di non rimanere indifferenti.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli si unisce così al coro di voci che invoca pace, rispetto dei diritti umani e tutela della dignità di ogni persona”. Ancora una volta, le donne e gli uomini dell’Azienda Ospedaliera dei Colli hanno scelto di essere uniti, trasformando il silenzio in voce e la cura quotidiana in segno concreto di impegno civile. (ANSA)

