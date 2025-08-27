Anm: ‘la magistratura non fa opposizione politica’

ROMA, 27 AGO – “Non c’è nessuna volontà da parte della magistratura associata di svolgere attività di opposizione politica, né di ostacolare l’esercizio delle prerogative e dei poteri che spettano al potere esecutivo”. Così il presidente dell’Anm Cesare Parodi in una nota, commentando le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.
“I magistrati applicano le leggi – aggiunge – tenendo necessariamente conto del quadro normativo generale, come prevedono le loro prerogative. Le recenti decisioni della Corte europea confermano la correttezza di tale approccio, doverosamente rispettoso dei ruoli”. (ANSA)
Che cosa ha detto Giorgia Meloni
(ITALPRESS) – “Andremo avanti sulla riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario a quello politico, come dice qualcuno in malafede, ma per renderla meno condizionata e per liberarla dalla politica”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.
