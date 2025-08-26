Prete ‘no global’ espone bandiera palestinese sull’altare

ImolaOggiCRONACA, News 2025

don Vitaliano Della Sala, parroco a Mercogliano

Dopo aver esposto la bandiera dell’Ucraina, don Vitaliano Della Sala espone quella della Palestina

Dopo aver esposto due anni fa la bandiera dell’Ucraina, ieri don Vitaliano Della Sala, parroco a Mercogliano, in provincia di Avellino, noto come il prete no-global ai tempi del G8 di Genova, ha celebrato la messa della domenica esponendo quella della Palestina sull’altare.

“E’ da tanto che avrei voluto farlo e ieri ho deciso di schierarmi. Ho pensato al Vangelo, che ci dice di schierarci sempre a favore delle vittime, e io sono vicino alle vittime palestinesi”, spiega all’Adnkronos don Vitaliano, che nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo invita sempre i fedeli a pregare per tutte le popolazioni, colpite dalla guerra.

“Quello è il simbolo di un popolo, non di Hamas. Non dobbiamo confonderli. Io difendo tutte le vittime della guerra, come ho difeso quelle israeliane, morte nell’attacco del 7 ottobre. Non sono contro gli ebrei – precisa il parroco -, ma il rischio che si corre oggi, schierandosi con il popolo palestinese, è di essere tacciati di antisemitismo. Ma non è così, io non accetto questa guerra che sta andando avanti contro un popolo che chiede solo di essere riconosciuto. I palestinesi non c’entrano nulla con i terroristi – conclude -. Non sono d’accordo con Netanyahu e con le politiche del suo governo, spero che presto tutto questo possa finire”. ADNKRONOS

Articoli correlati

Tajani e Meloni

Gaza, 34 bambini e 91 familiari arriveranno in Italia

pos

Obolo digitale: l’offerta in chiesa si può fare con il pos

vaticano vescovi

Offese sui social, il vescovo di Cassino non porge l’altra guancia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *