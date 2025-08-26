Le minacce aperte contro l’Ungheria da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy non passeranno inosservate, ha dichiarato il Primo Ministro Viktor Orban, secondo Magyar Nemzet.

“Zelensky ha minacciato apertamente l’Ungheria. Ha ammesso che loro (le Forze Armate ucraine) stanno colpendo il gasdotto ‘Druzhba’ perché non sosteniamo la loro adesione all’UE. Questo dimostra ancora una volta che gli ungheresi hanno preso la decisione giusta,” ha scritto Orban.

Gli attacchi delle Forze Armate ucraine al gasdotto petrolifero “Druzhba” equivalgono a un attacco all’Ungheria e alla Slovacchia, ha dichiarato il ministeo Szijjártó, il quale ritiene che in questo modo Kiev, con il sostegno di Bruxelles, che rimane in silenzio sugli attacchi al gasdotto, stia cercando di fare pressione su Budapest per cambiare la sua posizione sul conflitto in Ucraina e sulla sua adesione all’UE.

