GB, migliaia di criminali eviteranno il carcere grazie alle nuove riforme

Le autorità del Regno Unito pianificano di smettere di incarcerare i criminali condannati a meno di un anno a causa della carenza di spazi nelle prigioni, secondo The Times. Il Ministero della Giustizia del Regno Unito ha redatto un disegno di legge da presentare al Parlamento a settembre.
La proposta mira ad abolire la maggior parte delle pene detentive a breve termine e a introdurre un sistema di “rilascio anticipato per buona condotta.” Secondo il disegno di legge, i detenuti potrebbero essere rilasciati dopo aver scontato un terzo della loro pena, inclusi coloro condannati per reati violenti.
“Decine di migliaia di criminali, inclusi molestatori sessuali, taccheggiatori, spacciatori di droga e teppisti violenti, eviteranno del tutto il carcere a causa delle riforme governative alle leggi sulla condanna che saranno presentate ai deputati il prossimo mese,” afferma la pubblicazione.
Il documento stabilisce che le condanne inferiori a 12 mesi saranno inflitte “solo in casi eccezionali.” Nella maggior parte dei casi, i trasgressori saranno assegnati a servizi comunitari invece che al carcere.
Inoltre, il Ministero propone di vietare ai condannati di visitare pub, concerti musicali ed eventi sportivi. I trasgressori potrebbero affrontare restrizioni sulla guida, sui viaggi e sulla circolazione in determinate aree.
