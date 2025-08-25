Zelensky: “l’Ucraina non ha ancora vinto, ma di certo non sta perdendo”

L’illusione di Zelensky sugli esiti della guerra e sulla UE: “Oggi, sia gli Stati Uniti che l’Europa sono d’accordo: l’Ucraina non ha ancora vinto, ma di certo non sta perdendo. Il suo posto è al tavolo, non le viene detto: “Aspetta fuori dalla porta”. Le viene detto: “Sta a te decidere”.

“L’Ucraina non chiede, offre. Alleanza e partenariato. Il miglior esercito d’Europa. Tecnologie di difesa avanzate. Esperienza di resilienza. Diciamo: “Abbiamo bisogno dell’UE”. Sì. Ma è anche lei ad aver bisogno di noi. E tutti lo riconoscono. Ed è così che l’Ucraina viene riconosciuta. Non come un parente povero, ma come un alleato forte.”