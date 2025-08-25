Bandiera ucraina issata davanti al Parlamento UE

Una bandiera ucraina è stata issata ieri davanti al Parlamento europeo a Bruxelles per mostrare solidarietà e celebrare l’anniversario del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. (askanews)
Inoltre, “per il 34esimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, che si celebra il 24 agosto, l’Ue invia un altro segnale forte del suo sostegno incondizionato erogando 4,05 miliardi di euro. Tale importo comprende 3,05 miliardi di euro provenienti dal dispositivo per l’Ucraina e 1 miliardo di euro a titolo dell’assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale della Commissione europea”. Lo fa sapere l’esecutivo Ue in una nota. tgcom24.mediaset.it