“Continuiamo il nostro lavoro in materia di sanzioni. Oggi ho firmato due decreti”

Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, spiegando che il primo decreto “riguarda la sincronizzazione in Ucraina delle sanzioni dei nostri partner, in particolare quelle del Canada” e “si tratta di un allineamento al 100% con le sanzioni canadesi di quest’anno che colpiscono 139 persone fisiche e giuridiche che lavorano per la guerra della Russia”.

Il secondo provvedimento introduce invece sanzioni “contro 28 cittadini di diversi Paesi che stanno aiutando in modo analogo i russi a mantenere il regime di occupazione sul nostro territorio”. tgcom24.mediaset.it

NOTA: Mosca controlla attualmente circa un quinto del territorio ucraino. Invece di arrivare il più rapidamente possibile alla pace, per salvare territorio e vite umane, il presidente decaduto continua a provocare gli avversari con inutili e ridicole sanzioni contro i privati.